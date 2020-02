WunderKammer Orchestra: gli amici della musica allo Sperimentale

La WunderKammer Orchestra sarà ospite della stagione concertistica Amici della Musica “Guido Michelli”, domenica 9 febbraio alle ore 17,30 al Teatro Sperimentale di Ancona, con Marco Vergini, pianista e Carlo Tenan, direttore. Gli ingressi, particolarmente agevolati per i minori di 19 anni, vanno da 5 a 22 euro. Gratuiti, in numero predefinito, per gli studenti della Politecnica delle Marche alla biglietteria del Teatro delle Muse.



Si chiude così il ciclo di concerti in cui la WKO ha presentato un repertorio sinfonico ripensato per un’ “orchestra sinfonica miniaturizzata”. Obiettivo primario dell’ensemble è infatti quello di portare la musica sinfonica dove questa – per ragioni di budget o di spazio – non riesce ad arrivare. Il programma proposto nel concerto anconetano mescola antico e moderno con due prime esecuzioni assolute, e prevede musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Paolo Marzocchi, Heinrich Ignaz Franz Biber/Paolo Marzocchi; Ludwig van Beethoven. Si apre con un brano celeberrimo, l’ Ouverture Die Hebriden op. 26 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, nota anche con il titolo Fingals Höhle (“La grotta di Fingal”), trascritta per la WKO dal compositore jesino Matteo Angeloni (versione in prima assoluta). Il brano fu composto nel 1829-30, da un Mendelssohn ventenne fortemente suggestionato dalla visita alla grotta marina sull’isola di Staffa, nelle Ebridi.