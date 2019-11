Workshop fotografico di Ritratto e Glamour - 14 dicembre 2019

ReflexMania in collaborazione con Sala Pose Ancona (la sala pose più attrezzata e professionale delle marche) è lieta di invitarti a partecipare al Workshop Fotografico di Ritratto e Glamour il 14 Dicembre 2019 dalle 9 alle 18.



In questa giornata scoprirai il mondo della fotografia con una modella professionista guidato dal Fotografo Francesco Bartozzi. Ti verranno date in una breve lezione introduttiva le basi pratiche per ottenere il meglio dai tuoi scatti in studio, sfruttando al meglio le luci, i punti di ripresa e l'approccio giusto con la modella.



Subito dopo la parte teorica sarai tu, con l'ausilio e i consigli del Fotografo, a scattare e a veder migliorare sotto i tuoi occhi le tue fotografie! In questo modo arricchirai da subito il tuo portfolio con immagini di grande qualità e bellezza.



Il tutto organizzato in modo che tu possa avere del tempo per scattare da solo.



Dovrai portare solo la macchina fotografica e gli obiettivi, ma se non li hai o se preferisci affrontare il workshop con nuove attrezzature puoi (richiedendo in anticipo) noleggiarle direttamente presso la sede del corso.



POSTI DISPONIBILI 6/10 Ad esaurimento posti chiuderemo l'evento.

Prezzo scontato 70€



ATTENZIONE

Per poter offrire il meglio a tutti i partecipanti i posti sono LIMITATISSIMI. Non potranno esserci più di 10 partecipanti. Quindi prenota subito per riservarti il posto che ti meriti! Una volta esauriti i posti non potremo più accettare prenotazioni e non si sa quando riusciremo ad organizzare un altro workshop sul Ritratto e Glamour di questo livello.



Chi è il Fotografo:

Francesco Bartozzi nasce ad Ancona nel 1974.

Si appassiona alla fotografia già da giovane e frequenta diversi corsi per apprenderne le tecniche e le infinite possibilità di creazione artistica.

Entra in professione nel 2006 affermandosi soprattutto come fotoreporter, documentando eventi artistico-culturali nelle Marche, e come ritrattista.

Collabora con enti regionali tra i quali “Passo dopo Passo” reportage sul Terremoto delle Marche del 2016.

Da l 2008 matrimonialista, collabora con vari fotografi marchigiani per immortalare il vs giorno da ricordare.

Attualmente vive e lavora a Falconara Marittima.

Dove ci troviamo:

Il corso si svolgerà all'interno di SalaPoseAncona in Via Luigi Albertini 36 F16 (dentro al gross center ancona) ad Ancona. SalaPoseAncona è la soluzione per ogni fotografo in cerca di un'area completamente attrezzata per svolgere le proprie sessioni fotografiche, workshop, eventi e esposizioni. Composta da un'area open space da più di 100mq, zona relax, camerino e bagno.



EVENTO CON LA PARTECIPAZIONE DI Studiotrucco, make up center che vi stupiranno con i loro makeup.



Svolgimento del Corso:

Sabato 14 Dicembre 2019



Ore 9.00 – Ritrovo presso SalaPoseAncona in Via Luigi Albertini 36 F16 (dentro al gross center ancona) ad Ancona.



Ore 9:30 – Inizio Workshop

Ore 13:00 – Pausa Pranzo

Ore 14:00 – Continuo sezione pratica

Ore 18:00 – Termine dei lavori