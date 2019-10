Women in music: tributo a Schumann e Callas

L'Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, una fondazione scientifica, la prima in Grecia e la seconda in Europa, che da circa un anno ha costituito ad Ancona la sua sede centrale italiana, organizza con il Patrocinio del Comune di Ancona, l'evento Women in music, programmato per domenica 20 ottobre, ore 17, allo Sperimentale. Biglietti disponibili a 20 euro.



Il concerto "Donne in Musica" sarà un tributo a Clara Schumann, talentuosa pianista e compositrice tedesca, moglie di Robert (e con lui legata da profonda amicizia a Brahms), e a Maria Callas che non ha certo bisogno di presentazione. Il soprano Katerina Mina e il pianista Stavros Dritsas, entrambi di origine greca e da anni attivi a Londra, si esibiranno in un programma e lirico e musicale di grande contenuto, spaziando da Clara Schumann, alle più note arie operistiche, da due rapsodie di Brahms a trascrizioni per piano. Nutrito e interessante programma. Info e biglietteria Teatro delle Muse.