Winter Jamboree 12: il corso di jive per un viaggio nei mitici anni '40

Da Parigi con amore. Sabato 27 gennaio alla Rotonda a mare di Senigallia un grande classico del Jamboree. L’inconfondibile charme del musicista francese Jay Cee accoglierà il pubblico del quarto appuntamento del Winter Jamboree edizione numero 12. L'affascinante insegnante di Jive, deejay e ballerino adorato dalle fan del Festival di cui è ospite sin dalle prime edizioni, Jay Cee terrà 2 workshop pomeridiani (intermedio 14,30 e avanzato ore 16,00 – per questo workshop non è previsto il livello base). Ad accompagnare nelle classi Jay Cee ci sarà la londinese Lucy Toseland (UK), esplosiva teacher del Summer Jamboree. Quando si parla di Jive si fa riferimento a uno stile di danza in 4/4 che nasce intorno ai primi anni del 1940 nella comunità afroamericana. Si tratta di una vivace variazione del Jitterbug, una forma di danza Swing. Il quarto appuntamento del Winter Jamboree 12 proseguirà sempre sabato a partire dalle 21,30 con la serata dedicata ai balli dell’America dagli ’20 agli anni ’50 con il il DJ set di Jay Cee (FRA), Madame Dynamite (UK), Ol'Woogies (ITA) alias di Angelo Di Liberto, direttore artistico del Summer Jamboree che sarà ospite proprio come DJ al Viva Las Vegas il rockabilly weekend che si terrà oltreoceano il prossimo aprile dove incontrerà moltissimi degli artisti già ospiti del Festival made in Senigallia.

L’Ingresso alla serata di sabato 27 gennaio ha il prezzo di 14 euro (biglietti direttamente alla Rotonda a mare dalle 21,30). Oppure si può scegliere tra diverse formule: 1 Workshop a scelta e Ingresso serata € 30 (iscrizione ai workshop pomeridiani alla Rotonda a mare mezz’ora prima dell'inizio delle lezioni). 1 Workshop senza ingresso alla serata € 25. 2 workshop intermedio e avanzato senza ingresso serata di sabato € 35. Per info: ballo@summerjamboree.com - 348.4240305 www.facebook.com/SummerJamboree - www.summerjamboree.com