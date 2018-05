Wine not, degustazione alla scoperta dei vini alsaziani

I vini dell’Alsazia, tra le regioni più antiche del panorama enologico francese e tra le più celebri al mondo per le sue uve sublimi ed etichette eleganti, saranno protagonisti, giovedi 24 marzo dalle 19,30, di una serata al Wine Not? di Ancona, di fianco al Grand Hotel Palace. Francesco Annibali, firma del magazine Doctor Wine, insieme all’imprenditore vitivinicolo e titolare del locale Michele Bernetti, guiderà, attraverso una degustazione di vini alsaziani, i partecipanti in un viaggio alla scoperta della storia e delle caratteristiche di questa tipica regione del nord della Francia, al confine con la Germania. La degustazione prevede un assaggio di sei vini, espressione dei vitigni tipici alsaziani, il Gewurtztraminer, il Riesling, il Pinot Gris e il Pinot Noir, abbinati ad una selezione food dello chef del “Wine Not?” che andrà a sposarsi con le caratteristiche delle etichette proposte. Quello dedicato ai vini dell’Alsazia è il secondo appuntamento, dopo la Loira, pensato dal “Wine Not?” per gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi al vino attraverso percorsi tematici e guidati.

Il costo della degustazione è di 38 euro e i posti sono limitati. Per informazioni telefonare al numero 071 2074832.