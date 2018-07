Wine, music and Fashion: il Corso per una notte si trasforma in una passerella

Una sfilata in pieno centro da gustare con un calice freschissimo: al via venerdì 13 luglio alle 21 Wine, music and Fashion, l'evento che porta al caffè Giuliani diversi nomi del commercio anconetano. Sfilano per l'occasione Babuska abbigliamento donna, Rider Point abbigliamento mare e sportivo, hair shop Accessori per capelli, Il Camiciaio abbigliamento uomo, gli occhiali del centro Ottico Masini, le acconciature di Sonia Parrucchieria. Per i vini cantina Marchiesi Antinori.

Presenta Alex e in consolle c'è deejay Paladini. L'evento è gratuito ed è curato dall'associazione Essere Felici di Monica Picciafuoco.