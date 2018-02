Willy William: il francese star di "Mi Gente" ospite al Mia

Il deejay e produttore Willy William è ospite al Mia di Porto Recanati sabato 3 marzo dalle 23 fino alle prime luci del mattino. L'artista francese Willy William è noto al grande pubblico per la hit estiva "Mi gente" con il celebre cantante latino JBalvin ma, nella sua carriera internazionale, è noto da anni per le sue collaborazioni con diversi artisti di musica dance.

I prezzi: la serata prevede l'ingresso ridotto per i ragazzi di 13 euro con drink incluso (1.30 diritto di prevendita) mentre, per le ragazze, il costo è di 10 euro con 1 euro di diritto di prevendita e drink incluso. Intero: 15 euro uomo con drink incluso e 13 euro donna con drink incluso, tavoli a partire da 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: 071-7592754.