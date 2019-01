Who is the king: otto opere sul palco dello Sperimentale

Prosegue la Stagione Teatrale di Marche Teatro. Dall’8 al 13 gennaio (la sola data dell’8 gennaio è fuori abbonamento) al Teatro Sperimentale, in esclusiva regionale, è in scena Who is the King episodio I (Riccardo II) – episodio II (Enrico IV) un progetto di Lino Musella, Paolo Mazzarelli da William Shakespeare, drammaturgia e regia Lino Musella, Paolo Mazzarelli, luci Pietro Sperduti, scene Paola Castrignanò, sound design e musiche originali Luca Canciello costumi Marta Genovese con Massimo Foschi, Marco Foschi, Annibale Pavone, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, Josafat Vagni, Laura Graziosi, Giulia Salvarani, Paolo Mazzarelli, Lino Musella. Lo spettacolo è una coproduzione Teatro Franco Parenti, La Pirandelliana, Marche Teatro.



Negli ultimi quindici anni le serie TV hanno sconvolto, rinnovato, vivificato il concetto universale di narrazione, abituando il pubblico ad entrare nelle grandi storie personaggio dopo personaggio. La serialità, in narrativa come in teatro, non è una novità del nostro tempo: le opere dei tragici greci ed i grandi romanzi russi dell’ottocento erano costruite su meccanismi seriali con pubblicazione a puntate. William Shakespeare ha saputo fare di più: ha infatti messo insieme una sequenza di otto opere (Riccardo II, Enrico IV parte I e II, Enrico V, Enrico VI parte I, II, III, Riccardo III) che, in quest’ordine, raccontano poco più di un secolo della storia d’Inghilterra.

Una saga che indaga in particolare il rapporto fra uomo e potere, nella quale ogni personaggio – proprio come nei meccanismi seriali – viene presentato prima giovane, poi uomo, infine anziano, per poi lasciare il testimone ad un nuovo carattere. In scena una compagnia di dieci attori che gioca con i re shakespeariani, guardandoli da vicino. Truci, malvagi, assetati di potere, eroici, vittoriosi o inadeguati. Tutti i re non mancano di mostrare, nei loro comportamenti, ambiguità che svelano le complicate, eterne ed oscure trame del potere.

L'attività di programmazione di Marche Teatro è sostenuta da Comune di Ancona, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Marche, Camera di Commercio di Ancona. Sponsor: Estra Prometeo, Tre Valli.