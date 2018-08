Wheels and hills: moto, panini e birra per scoprire le colline nostrane

Moto d'epoca, panini, musica e tanto divertimento: è questa la ricetta di Wheels and hills, l'evento ad Ostra che si tiene domenica 26 agosto dalle 17.30 fino a tarda notte. L'appuntamento è nel centro storico a bordo delle mitiche moto d'epoca degli anni Quaranta e Cinquanta.

Tra una Lambretta e una Vespa, tra un moto Guzzi e un Gilera, si sfreccia nelle vie del borgo e poi in collina, fino a raggiungere i casali marchigiani per mangiare un panino con la sasiccia. Da bere c'è la birra di Godog, birrificio di Jesi oppure un calice di vino della fattoria San Lorenzo o una buona lacrima di Morro d'Alba dell' azienda agricola Vicari. Per informazioni e prenotazioni: Francesco 3496174953.