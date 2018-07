WeeKenDoit 2018: tra teoria e pratica, al via il festival del fai da te

Torna anche quest'anno Weekendoit, la manifestazione alla Mole Vanvitelliana che ha come scopo quello della condivisione e dell’apprendimento delle tecniche artigianali, sia tradizionali che innovative. L'evento si tiene dal 18 al 22 luglio nella città dorica e, per una settimana, crafters, makers, ma anche designer, illustratori e creativi in genere da tutta Italia animano gli spazi dedicati esponendo e raccontando il proprio lavoro, condividendolo con tantissimi workshops pratici ma anche workshop teorici e talk destinati all’impostazione e strutturazione della micro imprenditorialità.



Il programma è ricco e variegato: si passa dalla creazione di bambole personalizzate in stoffa, alla realizzazione di serigrafie in legno; dal crochet, alla saponificazione, fino alla rilegatoria: insomma, gli amanti del fai da te non possono perdere questa kermesse tutta dedicata a questo tema. Biglietti disponibili a seconda dell'evento da 18 a 22 euro.