Cosa fare a San Valentino: gli eventi di coppia da non perdere

Romanticismo, poesia e un pizzico di passione: è questa la ricetta perfetta per trascorrere un San Valentino indimenticabile in città e non soltanto. Gli innamorati non possono perdere questi eventi che vi proponiamo.

Innamorati a Senigallia

Un calendario ricco di iniziative per una festa dolcissima.

Cena in palafitta

Una serata alternativa con tanto di concerto del violinista.

Passione a Morro d'Alba

Anche qui una serie di iniziative accendono la passione più profonda.

Camerano in love

Selfie e tramonti per una serata indimenticabile.

Grotte a lume di candela

Non può mancare la serata nell'oscurità. Ecco come partecipare.

Escape room

L'amore avventuroso si vive solo in questa esperienza a caccia della chiave.

Al Mulino gira l'amore

Sassoferrato ospita gli innamorati in un'escursione unica.

Voler(si) bene

Innamorati dell'altro ma anche di se stessi. Ed ecco che coccolarsi per un giorno diventa un piacere.