Pasqua ad Ancona: tutti gli eventi da non perdere il 21 e 22 aprile

Indecisi su come trascorrere il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta? Oltre alla tradizionale gita fuori porta del lunedì e alle funzioni religiose che non possono mancare, ci sono in programma diversi eventi con tante occasioni di intrattenimento. Come in ogni importante occasione, abbiamo scelto i migliori. Ecco dunque una selezione di eventi da non perdere.

Un foro per Pasqua

A Senigallia il Foro Annonario si anima con oltre cinquanta espositori artigiani. Un'ottima occasione per uscire e scovare un accessorio unico da mettere in casa o un prodotto tipico.

Easter Tales

La musica elettronica incendia la Pasqua 2019 al bar della Rotonda.

Prezioso e Molella

I due re della consolle degli anni '90 tornano in pista con un "deejay set festivo".

Easter teekanne

Il party gay friendly per passare una Pasqua decisamente alternativa sta arrivando al Sui Club

Badbunnies

Per gli amanti delle feste in riva al mare arriva la musica Urban al Playa Solero.

Storie di famiglia

Conoscere e apprendere la genealogia non è mai stato così interessante. Storie di famiglie sull'albero è un'esperienza da far provare ai vostri figli.

L'orto dei pulcini

Un laboratorio divertente pensato apposta per i più piccoli che vogliono scoprire e collezionare nei loro cestini le uova di Pasqua.

La strada di Erm

Ancora divertimento per i bambini con teatro, giochi di gruppo e attività per sviluppare la fantasia.

Mercanti di spezie

In mostra l'arte mercantile al Museo della città di Ancona.

Museo Nori de' Nobili

Nove artisti interpretano l'arte nella splendida location del comune di Trecastelli.