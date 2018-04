Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 27 al 29 aprile

Al via un fine settimana pieno di eventi e appuntamenti ghiotti: si inizia con un tocco trendy grazie al "market" di Hip Nic presso gli spazi di Anconabox (ex fornace, in zona Palombella): abiti vintage, musica, aperitivi e molto altro per due giorni molto alternativi. Si prosegue con il grande jazz alle cantine Moroder con il New Motion Quartet e alla Mole torna Picciafuoco, il micro festival dedicato ai burrattini che in passato aveva incantato il pubblico.

Al teatro Valle al via il concorso musicale dedicato al cofondatore dei Nomadi, Augusto Daolio mentre, al teatro Misa di Arcevia spettacolo teatrale in ricordo della strage di Stazzema. Cala il sipario anche a Jesi con la performance "Un giro di tango", in onore dei desaparecidos argentini e al bar Hemingway va in scena il Dissociata One man/woman show. Ma gli spettacoli non finiscono qui: mentre nelle grotte di Camerano torna lo spettacolo Emozioni nell'oscurità, il berretto a Sonagli di Pirandello viene proposto sul palco del teatro Cesare Traù di via Scrima. Infine, il medico Carlo Urbani ricordato al Pergolesi di Jesi con lo spettacolo I giusti nel tempo del male.

Come di consueto durante il fine settimana c'è spazio per il buon cibo e il divertimento: i più coraggiosi possono prenotare un tavolo al ristorante l'Anello d'oro dove troveranno un menù a base di fagioli e cotiche con il concerto della band Space Cowboys mentre, al Godog di Jesi, la domenica prende il sapore del malto con la degustazione di birra. Si balla a ritmo latino al Naif club con il party Echame la culpa mentre al Sottovento di Numana c'è il dj Filippo Nardi, direttamente dall'Isola dei famosi.