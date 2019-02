Che faccio stasera? Gli eventi del weeked dal 15 al 17 febbraio

Mostre, concerti, serate e tanto altro ancora: il weekend anconetano si prepara al meglio per non lasciare nessuno insoddisfatto. Alla Mole Vanvitelliana prende il via la mostra di Robert Capa, fotoreporter ungherese di fama mondiale. A Chiaravalle e a Fabriano torna la Form, la fondazione orchestra regionale delle Marche e i giovani talenti si mettono in mostra con Shumann e Mozart. Al teatro la Vittoria l'atmosfera si scalda con la voce di Fabiola Ricci.

Cibo e vino protagonisti anche questo fine settimana con la degustazione di Verdicchio Doc all'Hotel Passetto mentre all'Amarcord c'è l'aperitivo d'amar in tema San Valentino. Si balla al Barigno con la festa per cuori solitari mentre al Miami di Monsano sale sul palco Johnson Righeira, dell'omonima band anni '80 che ha sfornato successi come Vamos a la playa e L'estate sta finendo. Al Donegal serata musicale con gli Adriatic blues connection, al teatro Sperimentale c'è l'evento "#epilessia non mi fai paura", all'associazione La strada di Erm c'è Anconautismo e sempre nella stessa location prende il via If play's 80, serata di beneficenza per il Salesi.