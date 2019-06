Cosa fare ad Ancona: gli eventi da non perdere dal 20 al 23 giugno

Inizia un nuovo fine settimana all'insegna di sagre, spettacoli teatrali, festival e concerti: qui trovate il programma completo degli appuntamenti da non perdere in città e non solo.

Carl Brave alla Mole

Il festival Spilla ospita una celebrità dei teen ager. Il rapper romano si esibisce alla corte della Mole in uno spettacolo che mescola sonorità indie e pop.

Mosciolando

Torna la kermesse tutta dedicata al prodotto tipico della baia di Portonovo. Tra cultura, innovazione e tradizione tanti saranno gli appuntamenti da gustare. Ecco qui il programma che comprende anche una degustazione "pescata e mangiata".

Intatro festival

La danza tocca i pachi anconetani e quelli di Polverigi in un calendario ricchissimo di spettacoli. Qui per scoprirlo.

Giornata internazionale dello yoga

Il Porto di Ancona si trasforma in un enorme centro di meditazione. Il weekend si fa spirituale.

Buonsera marche show

Il bravo Maurizio Socci conduce il talk con degli ospiti di eccellenza alla rotonda di Senigallia.

Spuntature day

A Sappanico si gusta il piatto della tradizione con l'inaugurazione della Casa di campagna.

I bellissimi over 30

Il Miu riapre con l'iaugurazione dedicata ai più adulti che vogliono scatenarsi in pista.

Cristina D'Avena e La Sabri

Una youtuber e la cantante delle sigle della nostra infanzia unite in un meet&greet al Burger King di Ancona.

Aperitivo alla Rocca

Giovedì alternativo ad Offagna per gustare vini locali in una location d'eccezione.

Offagna buskers festival

Artisti, giocolieri di strada e spettacoli vari per una due giorni tutta da vivere.

A bordo della Superfast con Salesi

Si ride a crepapelle con le barzellette di Carlo Spovrieri e si balla con la musica di Leo Maculan a bordo della nave per la raccolta fondi di beneficenza.

Grotte a lume di candela

Ci si immerge nell'oscurità seducente a Camerano con un altro evento dal sapore misterioso.

C'mon tigre

Concerto sperimentale del collettivo alla Mole Vanvitelliana tra afrojazz e nuovi suoni.

Urban boat party

Si salpa verso il divertimento con la barba completa di discoteca e bar.

A tutta birra

Degustazione al country house Ulivi del monte con tanto di workshop.

Festa dello sport

A Candia si promuove il calcio e non solo. Qui il programma dell'evento.

Back to 90's

Il Playa Solero di Palombina si scatena questo fine settimana con un calendario di feste dal sapore ninetees e non solo.

Rock in piazza

Castelleone di Suasa diventa il palcoscenico di una kermesse tutta rock and roll.

KA - nuovo immaginario migrante

Si viaggia attraverso le pellicole di tutto il mondo con la rassegna sulle migrazioni.

San Savino linking festival

Connessione culturale e non solo: è questo il tema della kermesse culturale che si tiene a Jesi questo weekend. Leggi il programma.

Il cammino nelle terre mutate

Presentazione di un progetto a Numana. Durante l’evento verrà presentato un evento che ogni anno richiama camminatori, cronisti e realtà locali impegnate nella ricostruzione del terremoto.

Inferno

La scuola Axé sale sul palco con uno spettacolo di danza da non perdere.