Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 4 al 6 gennaio

L'epifania che, come dice il proverbio, tutte le feste porta via, si prepara ad essere festeggiata e così le agende di Ancona e dintorni si riempiono di appuntamenti tra concerti, incontri, mostre e party che si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio 2019. La città dorica celebra la festa con il concerto sotto l'albero e con la Befana Artigiana, apputamento fisso che si svolge presso l'auditorium della Confartigianato. All'aeroclub arrivano le befane volanti,mentre a Falconara c'è il concerto per l'epifania alla chiesa di Sant'antonio di Padova. I più piccoli possono godersi la festa della befana con Baby boss, cartone animato che viene proiettato al teatrino comunale del comune di Trecastelli. Sempre i bambini possono divertirsi in sala giochi al Paradise di Monsano dove li aspetta una festa tra baby dance e bolle di sapone divertenti.

Al teatro delle Muse arriva la maxi produzione del musical Priscilla, la regina del deserto: Priscilla la regina del deserto: il musical torna protagonista alle Muse

„un musical sfavillante con oltre 500 costumi, 60 parrucche e 23 attori. Uno spettacolo unico con una rappresentazione da non perdere. Sempre al teatro delle Muse i più piccoli possono godersi le avventure di Geronimo Stilton. Alla Pinacoteca civica si scopre l'essenza dell'arte tra dipinti e profumi mentre alla Nuova Fenice di Osimo al via il concerto degli Oneiric Folk. A Senigallia l'anno parte alla grande con l'orchestra del Form e per i più giovani il Miami di Monsano saluta le feste natalizie con il party anni '90 capitanato dal mitico Fargetta. “Festa afro al Mood club con tre deejay mentre gli appassionati di motori non possono perdere la moto-benedizione in piazza a Loreto. Si chiude il weekend in bellezza con la mostra allo Spazio Arte di Senigallia tra le opere di Paolo Monina e Antonio Delle Rose.