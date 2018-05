Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 4 al 6 maggio

In arrivo il weekend dedicato al patrono della città di Ancona con bancarelle, tanto cibo e lo speciale Tales di San Ciriaco: una festa elettronica per ballare fino al mattino. Inoltre, in piazza Cavour, si rinnova l'appuntamento con la cerimonia delle civiche benemerenze. Ma la città dorica è protagonista anche di tanti laboratori e conferenze come, ad esempio, quella sull'impresa di Premuda del 1918 che si tiene al Parco del Cardeto o, ancora, il workshop tutto incentrato sui racconti di Harry Potter in Pinacoteca (sold out). Alla Casa delle culture si fanno le "letture ad alta voce".

In giro per la provincia non mancano concerti, spettacoli e mostre. Eccone alcune: a Camerano si parla di mobilità dolce mentre, a Sirolo, c'è la due giorni dedicata al giardino del Conero. A Jesi c'è l'incontro sull'Isis con l'esperto e quello sulla mafia con il poliziotto Luigi Lombardo. A Morro d'Alba al via la settima edizione delle giornate della fotografia con importanti fotografi e photoblogger.

Gli amanti del teatro possono scegliere tra diversi spettacoli e attività: Aida al Pergolesi con InCanto, Luca Violini omaggia Scarponi con uno spettacolo su Coppi e Bartali e si fanno Esperimenti live al Goldoni di Corinaldo. Il duo Pinzi Monio riporta al Museo del GIocattolo le figure del comico e della spalla, mentre i bambini si divertono con lo spettacolo "A piccoli passi", al teatrino del Piano, che racconta la voglia di crescere. Si chiude la rassegna con il laboratorio teatrale sulla recitazione. Infine, per i più scatenati, si balla al Miami con la festa Mamacita special e al Jamaica con deejay Marzio.