Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 30 marzo al 1 aprile

Sarà un weekend di Pasqua tutto da cantare e ballare con i tanti concerti, eventi e deejay set in giro per la provincia: si parte alla grande al Palaprometeo con il live della mitica Gianna Nannini e con il suo Fenomenale tour. Si prosegue al Mia, con il deejay vip di Bob Sinclar, che sale in consolle portando tutta la sua energia musicale, mentre, al Mamamia, c'è il concerto del rapper in ascesa Nitro. Infine, grande remember pasquale anni '90 al Miami con il produttore e deejay Molella che fa scatenare il pubblico fino al mattino. Il 31 marzo sale sul palco della discoteca di Monsano Cristiano Caccamo, giovane attore talentuoso. Non mancheranno neppure i consueti appuntamenti con Sin e la festa reggae al Jamaica mentre, al Clan Club, si respira un'aria di altri tempi con la festa anni '50.

Spazio anche all'arte con la mostra fotografica di Robert Doisneau e i suoi scatti celebri sulla "dolcevita" francese mentre, al teatro Pergolesi di Jesi, va in scena lo spettacolo dedicato alla figura di Rosalind Franklin con Lucia Mascino. Tornano anche le emozioni nell'oscurità immerse nelle grotte di Camerano.

Largo anche allo sport con l'Europe Laser Cup che si tiene ad Ancona, con la gara mozzafiato fra i timonieri esperti di oltre 20 paesi differenti. Infine, con l'arrivo della bella stagione e delle feste, non può mancare un angolo dedicato alle attività in giro per la città: i musei e le attrazioni sono pronti ad accogliere i turisti, ed è prevista anche la riapertura dellla chiesetta di Portonovo e dell'area archeologica di Castelleone di Suasa mentre, a Numana e Marcelli, la Pasqua si passa tra i sapori della tradizione con la Fiera di Primavera.