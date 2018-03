Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 23 al 25 marzo

Il primo weekend di primavera inizia alla grande con Ancona Flower Show, la mostra mercato di piante e fiori rari alla Mole mentre, al teatro delle Muse, fino al 25 marzo, va in scena lo spettacolo Questi fantasmi, commedia del grande Eduardo De Filippo reinterpretata da grandi attori contemporanei. Gli spettacoli proseguono al teatro Panettone con Die Landung, racconto brillante tutto marchigiano ambientato nella prima guerra mondiale, mentre a Montemarciano, al Teatro Alfieri, Luca Violini racconta la Passione di Gesù. Infine, spettacolo dialettale al Cortesi di Sirolo con L'inquilinu.

Ma la parola weekend fa rima soprattutto con feste e diverimento e, allora, sabato 24 via libera al Luna Park del Sui club per i dieci anni del locale di Marina Dorica mentre, al Jamaica, è tempo di rock night con Leone Deejay. Venerdì risuonano i grandi successi di sempre con Aura Le Roy e al Santa Monica al via il remember anni '90. Torna a Senigallia lo Spring jamboree per ballare a ritmo di swing anni '50.

Alla Mole, venerdì 23, la musica incontra l'attualità per parlare della tragica tratta delle schiave, con il docu-film On the road e, a proposito di note e film, questo fine settimana a Montecarotto arriva Solchi Sperimentali, il progetto video basato sulla ricerca creativa musicale. Le note proseguono venerdì 23 marzo con le ballate folk di Luca Dolci. Per gli amanti dell'improvvisazione al museo del Giocattolo va in scena lo spettacolo Qualche grado di separazione mentre, gli appassionati di new media non possono mancare l'appuntamento con C'era una volta la radio, con ospiti esperti che ripercorrono la storia di questo primo mezzo di comunicazione di massa. Anche i fan dell'arte e dell'antiquariato saranno accontentati con la personale di Fabio Guidobaldi alla Fonte della Serpe e con il mercatino dell'antiquariato di Piazza Pertini, Curiosando. Infine, per la giornata del Fai, è prevista l'escursione nei luoghi più belli e suggestivi del territorio con la traversata del Conero.