Cosa fare ad Ancona? Gli eventi del weekend dal 23 al 26 maggio

Tra gli eventi più interessanti del fine settimana non mancano gli appuntamenti gustosi, il teatro, i concerti e gli incontri culturali. Vediamo quelli che proprio non si possono perdere.

FOOD & DRINK: TORNANO GLI APERITIVI DEL MONDO

Dalla Grecia al Venezuela la città di Ancona si riempie dei profumi del mondo con l'atteso appuntamento con l'enogastronomia internazionale.

CANTINE APERTE

Dal Rosso Conero al Verdicchio si brinda senza sosta per tutto il fine settimana riassaporando i vecchi sapori del vino di casa. Torna la kermesse più attesa della primavera marchigiana.

BRIDGE IN PISTA

Al Palaindoor tornano gli oltre 90 tavoli da gioco per sfidarsi a colpi di bridge.

CURIOSANDO

Vecchi libri, antichi oggetti d'antiquariato: il weekend si fa nostalgico con le bancarelle dedicate al vintage.

ALLA VECCHIA FILANDA

Anche sotto i Portici Ercolani, a Senigallia, si possono trovare grandi occasioni con il mercatino dell'antiquariato.

PIC NIC NELL'800

Al Forte Altavilla al via la rievocazione storica per rivivere questo secolo splendente.

GLOBAL STRIKE FOR FUTURE

Dal Passetto parte il corteo per far sentire la voce di chi vuol cambiare le scelte climatiche degli ultimi anni.

PICCIAFUOCO

Alla Mole Vanvitelliana arriva il burrattino più simpatico della città. Un linguaggio adatto ai piccoli e non solo.

PERAGOGHE'

Il teatro arriva per la prima volta in Italia all'interno di un tribunale. Si parla di mafia e non solo in questo simposio dibattito.

ONDE DI NOTE

Alla chiesetta di Santa Maria di Portonovo torna l'appuntamento musicale organizzata dall'associazione Zona Musica e Italia Nostra onlus.

CLOWN IN CORSIA

La Loggia dei Mercanti ospita il docufilm dedicato a questi eroi dei bambini. Presenti anche dei relatori che racconteranno le loro esperienze.

UNO SGUARDO MUSICALE SULLA STORIA

Alla Nuova Fenice di Osimo salgono sul palco attori e cantanti che reinterpretano l'800 italiano.

MARCHE ENERGY DAY

Venerdì 24 maggio la Confapi di Ancona, confederazione delle piccole e medie industrie del territorio, presentano al Seebay hotel di Portonovo l'iniziativa volta a valorizzare le potenzialità delle energie rinnovabili.

LE PAROLE DELLA FILOSOFIA

Il professor Giancarlo Galeazzi racconta il senso della vita alla facoltà di Economia.