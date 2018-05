Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 18 al 20 maggio

Weekend di metà maggio ricco di appuntamenti tutti da assaporare: in molte vie della città dorica si gustano le prelibatezze di mare con Tipicità in blu, mentre a Jesi, Fabriano e Sassoferrato si assaggiano i migliori vini dello Stivale con Aperitalia 2018. Si possono provare sapori più esotici a Senigallia con la mostra mercato Europeo. L'esperienza enogastronomica continua nella città sotterranea di Camerano con Grottesque, mentre alle Cantine Moroder si beve ascoltando della buona musica con l'ultimo appuntamento di Calici di Note.

Divertimento per i più giovani e attrazioni adrenaliniche non possono mancare: la carrozzeria Strappato organizza la drive experience, tra giri in elicottero e test drive con Lamborghini extra lusso, mentre al Mamamia di Senigallia grande apertura del giardino con un party tutto da ballare. Rock scatenato da Baccà con il concerto degli Anonymous, mentre il Jamaica Happy pub apre la terrazza con la performance del campione del mondo di ukulele. Al caffè del teatro di Jesi arrivano le note dei Villazuk.

Questo è anche il fine settimana dedicato al gran tour dei Musei, dunque spazio a mostre ed esposizioni: al Museo Omero al via l'evento dal titolo Se le statue potessero parlare, mentre al Museo del giocattolo la scrittura di Italo Calvino si trasforma in un gioco. La moda e l'arte si incontrano a Castelleone con un evento speciale mentre, nel comune di Trecastelli, esposizione dedicata alle Muse Mediterranee. Al Parco del Cardeto proseguono gli appuntamenti culturali: è la volta dell'evento dedicato al campo degli ebrei, mentre sul palco dello Sperimentale arriva Io sono Max. Si racconta la passione barocca a Montemarciano con lo spettacolo Metamorfosi di un amore e al teatro Pergolesi di Jesi c'è lo spettacolo dedicato ai cinquant'anni del gruppo di cabaret Onafifetti. Si ride anche all'Accademia 56 con il comico Dario Cassini. Infine i più piccoli possono trascorrere un weekend tra fate e magia con l'evento Il bosco incantato al Parco San Raimondo della Baraccola.