Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 16 al 18 marzo

„Weekend all'insegna dello sport con i campionati italiani paralimpici di atletica Indoor e la Caminada de San Giuseppe a Jesi. Via libera anche al ballo scatenato con la festa di San Patrizio: al Naif protagoniste le musiche e i balli tipici dei popoli Celti e come super ospite deejay Toky direttamente da Virgin Radio. Al pub Gasoline di via Lauro Rossi 10, sabato 17 marzo dalle 21, concerto tutto da ballare la band anconitana Irish Folk The Green Mussels, e non mancheranno neppure i ritmi reggae con la serata Strike Hard al Santa Monica. Si balla anche il venerdì al Jamaica con i sound inconfondibili della deejay Sin.

Con il fine settimana si alza il sipario dei principali teatri della zona: sabato 17 marzo, alle 20.45, al via lo spettacolo al teatro Sperimentale di Ancona "Amleto" di Collettivo Cinetico, mentre le musiche dei Carmina Burana risuonano al Teatro La Nuova Fenice di Osimo sabato 17 marzo, alle 21. Venerdì 16 marzo al Circolo Culturale di Castelfidardo in scena "Dissociata.One man woman show", monologo tragicomico di e con Romina Antonelli. Al teatrino del Piano al via lo spettacolo di teatro d'attore e di figura per bambini dal titolo: Una piccola storia e torna in scena domenica 18 marzo alle 17 al teatro Sperimentale lo spettacolo Pigiami. Domenica 18 marzo appuntamento con l'evento “Le Muse accolgono le donne”: Viola, Franca, una performance potente, profonda, fondata sui silenzi e sugli sguardi più che sulle parole. Ancora, l'Isola di Falconara torna in scena al Tnt di Jesi per la conclusione della rassegna Scosse e, sabato 17 marzo alle 21.30 e domenica 18 marzo alle 17.30, va in scena Vita d'Api. Infine domenica 18 torna il grande jazz all'Aion di Moroder con l'esibizione unica di Camille Thurman Quartet.

Si parla anche di donne questo fine settimana con i “Racconti al Femminile”, una riflessione tra letteratura e danza per approfondire temi e problemi dell’emancipazione femminile. ll 17 marzo, inoltre, presso il salone rosa dell'Università delle Tre Età di Osimo presentazione del volume Conero, i sentieri del lavoro di Francesco Burattini. La domenica per i più avventurosi si chiude al meglio con la traversata integrale del Conero con la guida naturalistica locale.

Infine, non possono mancare i momenti dedicati al gusto: venerdì 16 marzo, dalle ore 19, al museo del Giocattolo di Ancona, viene presentato un workshop all’insegna dei vini vulcanici, mentre ritorna lo spettacolo Grottesque Wine e Food Tasting Experience nella Citta Sotterranea. Il weekend si chiude al meglio con la porchettata con Quizxpress di Max Albert al mi.na.bar di Ancona a 10 euro.

