Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 15 al 17 giugno

Musica, feste, escursioni e tanto cibo: il programma di questo fine settimana di metà giugno è ricco e variegato. Si parte con l'anteprima del festival di poesia La punta della Lingua mentre, tra un poeta e l'altro, ci si può rifocillare al Fargo bar del Cardeto e ascoltare altrettanti componimenti. Per gli amanti del cinema c'è il Lazzabaretto che dà il via alla stagione estiva di programmazioni con il lungometraggio Paterson. I più golosi non possono saltare l'appuntamento con lo Street food festival che si tiene nellà citta dorica tra l'arco di Traiano e la fontana dei Due Soli. La cena si annaffia con prodotti d'eccezione al convegno Ais dedicato allo spumante. Calata la sera ci si può rilassare con l'escursione Stelle Da mare tra le bellezze del Conero, oppure far salire l'adrenalina a mille con il labirinto dei sentieri della paura. Infine si balla a Colle Lauro con la festa paesana.

Spettacoli e divertimento sono un punto fisso del weekend: Luca Violini racconta l'Iliade mentre, alla Libreria Feltrinelli, presentazione del libro Resistenze, le vie e i luoghi della memoria. Tornano i saggi di improvvisazione teatrale per concludere l'anno. Luca Carboni si esibisce al centro commerciale Auchan e il rapper Noyz Narcos arriva al Mamamia con Cristiano Malgioglio. Alla Rotonda torna la festa elettronica del Tales con Rosso di Sera, alla Bitta si festeggia la metà del mese con Ferragiugno, al Jamaica tributo a Ligabue con i Liftibhard, il Naomi apre le danze con il party Summer of Love e al Conero Golf Club si tiene la festa più esclusiva dell'estate.