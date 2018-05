Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dall'11 al 13 maggio

Inizia un weekend denso di storia e rievocazioni: a Jesi il palio di San Floriano entra nel vivo con le cantine aperte e gli sbandieratori, mentre, a Sirolo, al via la sesta edizione del Palio di San Nicola, dedicato al patrono protettore degli sposi e dei bambini. Prima di gettarsi a capofitto tra i tornei medievali è possibile gustare tartine e piatti dal sapore spagnolo, svedese o brasiliano ad Ancona: torna Food&Drink, l'evento dedicato agli aperitivi internazionali. Si mangia anche a Falconara Marittima con l'evento Sea Food.

Spazio nella città dorica per la solidarietà e gli eventi culturali. In occasione della festa della mamma si può regalare un'azalea della ricerca, mentre, alla Rinoteca di via Nenni, torna l'artigianato digitale di Fab Lab. Al museo Omero presentazione del volume Lettere dal Fronte, un libro di Maria Grazia Camilletti, mentre all'ex consiglio comunale il giornalista Luca Mariani presenta la sua ultima fatica letteraria dal titolo Il silezio sugli innocenti, dedicato alle stragi norvegesi del 2011. Infine, alla Loggia dei mercanti, si riflette sulla crisi mondiale e sulla minaccia atomica. A teatro con I dinosauri sulla luna per imparare qualcosa in più su un'amicizia straordinaria, mentre Castelbellino si trasforma in un palcoscenico con la Zapatera Prodigiosa. Al cinema con la regista marchigiana pluripremiata Silvia Luzi con il film Il Cratere.

Feste, concerti e party in discoteca non possono mancare in questo caldo weekend primaverile: il rapper Mad Man sul palco della Lanterna azzurra, il Sui chiude la stagione invernale con una lunga notte latina, mentre alla Rotonda di Ancona il collettivo di deejay Tales organizza la festa dalle sonorità elettroniche "Rosso di Sera". Vibrazioni sciamaniche a Monteroberto con i Didgeridoo mentre da Sanremo awards gli As Clouds in concerto al teatro Traù. Spazio, infine, alle attività all'aria aperta con il primo raduno regionale del gruppo Labrador si nasce ed escursione tra le bellezze di Frasassi con la gita in valle Scappuccia.