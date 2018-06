Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dall'1 al 3 giugno

Il weekend si apre al meglio con il concerto di Lorenzo Jovanotti che per l'occasione si fa in tre: l'1, il 2 e il 4 giugno la musica del cantautore italiano è protagonista al Palaprometeo Estra. Dopo poche ore dall'uscita dei biglietti il live ha registrato il sold out. Ad Osimo inaugura la mostra con oltre 60 opere dell'artista Giorgio De Chirico con le opere dell'ultima parte della sua produzione artistica, la fase neometafisica.

Con la bella stagione arrivano anche gli appuntamenti con la buona tavola e a Jesi approdano gli aperitivi internazionali mentre, al circolo Anspi di Ancona, al via il festival bavarese. Si balla e si mangia per la festa della Repubblica alle cantine Moroder con il Porco del Conero mentre in piazza Salvo d'Acquisto imperdibile il ritorno della Sagra del Bombetto. A Chiaravalle le tradizioni celtiche la fanno da protagonista al parco Primo Maggio con il Celtic Feast e, infine, a Cesano arriva la 59esima edizione della sagra pesce con musica, cozze e ricette della tradizione.

Si balla al Mamamia con il random party dove sono premiate le migliori maschere e, al bar del Porto di Ancona, l'aperitivo si fa bollente con il barino explosion. Giornate di sport e cultura al teatro delle Muse con il Gran galà della ginnastica mentre, per i più avventurosi, escursione in canoa tra le bellezze della rivera del Conero.