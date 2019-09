Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 13 al 15 settembre

Questo fine settimana il quartiere multietnico di Ancona diventa protagonista con il festival Primo Piano, ma non mancheranno appuntamenti culturali e altri concerti da non perdere. Ecco dunque gli eventi da non perdere.

Primo Piano festival

Da vvenerdì 13 a domenica 15 settembre il quartiere del Piano si animerà con mercati, concerti di rilievo ed esibizioni musicali di vario genere, performance teatrali e artistiche. Ecco il programma.

Mahmood in concerto

Live di punta al festival con la performance del vincitore di Sanremo che ha conquistato il grande pubblico con il suo brano "Soldi".

Raf e Tozzi live

Il duetto canoro conquista Ancona con un concerto atteso da mesi. Biglietti a 30 euro.

Raval family village

Per l'occasione del Primo piano festival anche i locali della città pensano ad un programma ad hoc.

Antonella Ruggero

La cantante genovese sul palco del teatro Pergolesi di Jesi. Qui tutti i dettagli.

Luche canta al club

Il Mamamia di Senigallia chiude in bellezza con il live del rapper napoletano.

Accademia 56

Inaugura in uno spazio più ampio per diffondere la cultura della recitazione teatrale.

Il parco del Cardeto festeggia

Si chiude la stagione in questo spazio incantato della città.

ConTesto

In biblioteca a Senigallia con le band emergenti. Per l'occasione si esibiranno due gruppi: The Groots e Matteo Polonara & MataaraTrio.

Come ci cambia la tecnologia

Si riflette su temi importanti a Falconara Marittima.