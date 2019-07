Cosa fare ad Ancona: gli eventi da non perdere dal 25 al 28 luglio

Torna la "Notte dei desideri" promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Marche con i comuni marchigiani della costa e le piazze si colorano con profumi e colori di ogni tipo. Qui in basso proponiamo le principali attività per non annoiarsi durante il weekend:

ANCONA BEAT FESTIVAL

I complessi musicali che hanno fatto la storia della musica anni '60 tornano sul palco della Mole Vanvitelliana per la Notte dei desideri.

LET'S SIXTIES

Anche al Lazzabaretto ci si scatena con i successi del passato. In consolle Chicca e Rocco.

FIGLI DI UN CANE

TTributo al cantautore Luciano Ligabue al Parco Belvedere.

SCONCERTI FESTIVAL

Tornano i live dei talentuosi gruppi musicali. Questa volta spazio ai Giardini di Mirò e al gruppo Massimo Volume.

MISS A MARINA DORICA

Torna il concorso per la prestigiosa fascia di Miss Italia. Sabato tra la giuria anche una giornalista di Ancona Today.

LUCHE AL SUMMER TATTOO FESTIVAL

Il rapper napoletano noto per i suoi brani inseriti all'interno della serie tv Gomorra approda sul palco della kermesse più colorata che si tiene ogni anno al Mamamia di Senigallia.

FIERA DEL DISCO E DEL FUMETTO

Vintage ancora protagonista con la kermesse tutta dedicata a questi oggetti culto: il 27 e 28 luglio sotto i Portici Ercolani.

GRAN GALA' A SIROLO

L'ennesima bandiera blu conquistata sulla splendida spiaggia sirolese va celebrata a dovere: ecco il programma della kermesse.

ESCAPE ROOM AL BUIO

Al Museo Omero non sarà semplice sciogliere il mistero: un gioco divertente da fare in compagnia.

MUSICA IN FESTA

A Staffolo vi aspettano quattro giorni di rassegne musicali: dalle più originali ai componimenti più classici e sublimi. Ecco il programma.

SAGRA DEL CONIGLIO IN PORCHETTA

A Serra San Quirico torna l'appuntamento goloso tra concerti e prelibatezze. Il programma accontenta tutti i gusti.

SENTINUM

Rievocazione storica a Sassoferrato con la battaglia delle nazioni. Alla fine si balla con i Siegel Senones.

IN SUASA FESTIVAL

Si passa in rassegna la grande tragedia dell'antichità sul palco di questo anfiteatro molto suggestivo.

DUETTANGO

Musica argentina alla fattoria Le Terrazze di Numana.

PIZZA E COCKTAIL

Al ristorante Rustico abbinamento insolito per una serata trendy in via Brecce Bianche.