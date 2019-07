Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 4 al 7 luglio

Se durante la settimana l'afa affligge corpo e mente, ecco che nel weekend le calde serate estive possono trasformarsi in una bella occasione di incontri e divertimento. Sagre, concerti ed escursioni sono solo alcuni degli appuntamenti da non perdere. Ecco la selezione dei migliori eventi:

Ancona jazz summer festival

Gli amanti della musica non possono perdersi l'appuntamento con le note del trio del trio Reis, Demuth e Wiltgen alla terrazza Moroder.

Fabrizio Bosso in concerto

La stessa kermesse musicale offre l'opportunità alla Mole Vanvitelliana di ascoltare il grande trombettista.

Party solero

Chi sogna una festa fino a tardi sarà accontentato. Basta andare al Playa solero di Palombina e per tutto il weekend si potrà ballare con i piedi sulla sabbia.

Elettronic music festival

Una barca, buon vino e cocktails e tanta musica: è questa la formula scelta dagli organizzatori della EMF music boat che salpa dal porto di Numana alle ore 16.

Cristiano Malgioglio live

Allo Shada beach club di Civitanova Marche una nuova formula che prevede lo spettacolo dell'eclettico artista dal ciuffo colorato.

Campos a Sconcerti festival

Altra kermesse musicale al Lazzabaretto con il live della band pisana acclamata dalla critica.

Margareth Menezes

Al Mamamia sale sul palco la Aretha Franklin brasiliana per un live dai suoni esotici.

Tropical taxi

Rimanendo in tema caraibico al bar La Rotonda arriva l'aperitivo rilassante da godersi al tramonto.

Festa della sangria

A Casenuove di Osimo al via la ventisettesima edizione della sagra che vede protagonista musica, tradizioni e la tradizionale bevuta spagnola.

Escursione al chiaro di luna

Tornano le gite in cima al monte Conero. Si parte alle 21.30 e il prezzo è di 10 euro.

Streghe, santoni e medioevo

A Cupramontana spazio al teatro con lo spettacolo in vernacolo.

Verdicchio in festa

A Montecarotto torna la manifestazione che racchiude storia e degustazioni dal 4 al 7 luglio.

Teatro per tutti...un po' dappertutto

Al via il calendario di appuntamenti in giro per la città. Ecco il calendario completo.

Luigi Di Maio allo Sperimentale

Ci sarà spazio per fare domande al capo del Movimento 5 stelle e per ascoltare i portavoce.