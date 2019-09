Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 6 all'8 settembre

Sarà un weekend speciale per Ancona tra concerti, mercatini e negozi aperti fino a tardi. Arriva la notte bianca e con lei tanti eventi in programma. Ecco cosa non possiamo perdere in questi giorni:

Notte bianca del centro

Dal Teatro delle Muse alla Mole passando per il Porto Antico: il programma della serata è ricco e variegato.

Subsonica live

Grande appuntamento al Porto Antico con il concerto della band torinese in occasione del festival "La mia generazione".

La Crus

Il direttore artistico del festival La mia generazione torna con il suo "collega" sul palco per una performance unica.

Market Vintage

Torna anche Hip Nic al canalone tra musica, mercatini e degustazioni.

Festa del Rosso Conero

Tutte da scoprire le 17 cantine sparse per la città. Ecco la mappa delle cantine.

Miss Conero

Al teatro delle Muse la bellezza torna protagonista con la finale del concorso.

Wine Opera

Concerto unico in cantina di pianoforte e soprani per vivere la musica in un bicchiere.

A riveder le stelle

Gli amanti di astri e nebulose non possono perdere questa performance musicale.

Quando la poesia diventa canzone

L'accademia d'arte lirica di Osimo saranno impegnati in un programma ricco e pieno di talenti.

Frasassi climbing festival

Scopri il programma dell'avventuroso festival da vivere in alta quota.

Rancore in concerto

Al Salone dell'artigianato di Fabriano il live in occasione del Remake festival.

Sea Food

A Falconara la manifestazione golosa tra show cooking e piatti gourmet.

Playa Solero

L'estate non è finita finché l'ultimo chalet non spegne la musica.

Tamburo e coltello

Musica e gusto in memoria di Marco Passini.

Senigallia street food

La kermesse per gli amanti del panino gourmet. Ecco il programma.

Ancona band cover

A Marina Dorica al via il premio Enrico Ragni con concerti che ripercorrono le tappe del passato.

Claudio Montecucco

Quindici anni di letture rubate in mostra.Il progetto si chiama "Leggere".

Inferno di Dante

Torna la Divina Commedia nelle grotte di Camerano.

Two half dogs

Concerto alla Fonte della Serpe per un weekend movimentanto.