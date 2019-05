Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 9 al 12 maggio

Il calendario di eventi in questo secondo weekend di maggio si preannuncia ricco di incontri politici, spettacoli, concerti e appuntamenti golosi. Qui trovate le maniere più interessanti per trascorrere il vostro fine settimana in pieno relax.

Ultimo in concerto

Il suo "Colpa delle favole tour" registra il sold out al Palaprometeo di Ancona. Una tappa attesissima per i fan del cantante romano vincitore di Sanremo giovani 2018.

Remember Pantani

All'Auchan del Conero di Ancona il mito del ciclismo rivive nel racconto della mamma Tonina.

Fosforo

Al via l'ottava edizione del festival dedicato alla scienza che si tiene a Senigallia. In programma tantissime attività ed esibizioni da non perdere.

Bicincittà

Parte da piazza Roma la manifestazione su due ruote. Nove chilometri per sostenere l'Adisco, l'associazione per la donazione del cordone ombelicale.

Corso di krav maga

L'arte del combattimento israeliano non avrà più segreti con questo corso di difesa personale.

J/70 Cup

Il weekend parte a vele spiegate con la prestigiosa gara che prende il via da Marina Dorica il 9 maggio.

Palio di San Nicola

Sirolo si accende con le disfide delle undici contrade. Tamburelli, sbandieratori e dame vi aspettano in questa cittadina che torna indietro nel tempo per qualche giorno.

San Floriano

Anche a Jesi torna la rievocazione storica tra cantie e sbandieratori.

Polverock

Al parco del Cardeto ultimi giorni per gustarsi parole e musica in blues. Un viaggio musicale che arriva fino al Mississipi.

AperiLeo

Si beve e si degusta ottimo vino per beneficenza. L'obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di un campetto in Etiopia.

Disconnect day

Paolo Ruffini ospite della kermesse dedicata alle dipendenze tecnologiche. Si parla di social, cyberbullismo e molto altro ancora.

Il bosco incantato

Laboratori per bambini e magie per quattro giorni al parco della chiesa di San Raimondo, in zona Baraccola.

Jemek Jemowit

Il sound del musicista di Berlino approda alla Fonte della Serpe di Osimo per un'esibizione a dir poco sperimentale.

Metti un dito tra moglie e marito

Si ride al teatro Sperimentale con la commedia il cui incasso andrà all'Amar Marche, associazione per i malati reumatici.

Red widge festival

A Senigallia al via il festival della rete comunista delle Marche. Il programma è ricco di appuntamenti per confrontarsi.

Salvini ad Osimo

In tour per varie città marchigiane, giovedì 9 maggio il ministro Salvini tocca la cittadina per promuovere i candidati leghisti alle europee.

Gianni Alemanno ad Ancona

Si affronta il tema del sovranismo in un incontro con il politico organizzato dalla fondazione George Orwell.

Contenziosi e pretese fiscali

Se ne parla in un incontro organizzato dall'avvocato Gabriele Gusella in collaborazione con Confapi Ancona, la confederazione delle piccole e medie imprese.

(H)open day

Incontro all'Inrca con lo sceening gratuito per saperne di più di osteoporosi.

La sicurezza nel pubblico spettacolo

Un incontro per riflettere su questi temi alla luce delle tragiche morti di Corinaldo in discoteca.