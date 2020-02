Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 21 al 23 febbraio

Per questo fine settimana maschere, coriandoli e lustrini comandano su tutto: si entra nel vivo del Carnevale 2020 e c'è l'imbarazzo delle scelta tra feste e attività per bambini. Ma non mancano momenti culturali, teatro e corsi di formazione da non perdere. Ecco cosa fare questo weekend:

Tutti gli eventi di Carnevale

Qui abbiamo selezionato le migliori feste in maschera a cui partecipare.

Suovenir

Francesca Reggiani trasforma un grande classico in una performance da vivere tutto d'un fiato.

Michele Placido

In scena il grande attore e regista per una "Serata romantica".

I soliti ignoti

Il capolavoro di Monicelli rivive alle Muse con grandi attori, anche del piccolo schermo.

E.sperimenti dance company

Al teatro Goldoni weekend di danza e grandi performer.

Miss Fiction

A questo incontro la spiegazione di cosa significa fare e diventare un "book infuencer".

Sonata per tubi

Nando e Malia sperimentano con nuove tecniche musicali.

Daniele Cassioli

Un toccante appuntamento con un grande atleta non vedente.

Naufragio

La solitudine, quella più invisibile, rivive sul palco del teatro Piccolo.

Corso di potatura

Con le belle giornate ricomincia la voglia di fare attività all'aperto.