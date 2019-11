Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 7 al 10 novembre

Gusti autunnali, sapori decisi e spettacoli mozzafiato: in arrivo un nuovo fine settimana speciale in città e dintorni. Abbiamo selezionato gli appuntamenti immancabili per voi.

Fantafiera

Lego, giochi di ruolo e laboratori per i piccoli: torna la kermesse tutta dedicata ai giochi intelligenti. Ecco le attività.

Massimo Pericolo

Al Mamamia c'è il live del rapper più provocatorio della scena che apre la stagione invernale del club senigalliese.

58 sfumature di Pino

A Montecarotto arriva Pino Insegno. La quotidianità vista con gli occhi di un grande comico. Ecco dove.

Brunelli show

Le dolcezze del maestro pasticcere allo Scavolini store di Jesi.

Francesco Renga

In arrivo lo spettacolo del celebre cantante che si esibisce a teatro. Qui tutte le informazioni.

Visione e coraggio

Emanuele Lodolini presenta il suo libro sui "marchigiani in volata".

Sottovento night party

Tre giorni di balli scatenati. Ecco le feste del weekend nel locale di Numana.

Museo mix

Laboratorio creativo multidisciplinare con gli esperti del settore.

Maiolati a San Martì

Tre giorni tra tipicità e borghi medievali.

The dreamers

Il grande balletto contemporaneo in scena alle Muse.

Napoleone e Foscolo al museo

Incontri ravvicinati con le storie di questi due grandi personaggi al museo del giocattolo.

Clan dance latino

Serata musicale a ritmo latino sabato 9 novembre.

Paolo Cevoli show

La sacra famiglia raccontata con gli occhi di un comico al teatro Valle.

I supereroi

Teatro per bambini il 10 novembre al teatro Dorico.

Incontro con il prof Ciceroni

L'importanza di leggere: se ne parla a Palazzo Bisaccioni, Jesi.

Circe, l'altra Odissea

Al teatro La Fenice si recita per una società non violenta.

Cantine aperte a San Martino

L'autunno entra nel vino con le cantine d'eccellenza che offrono il meglio del vino locale. Scopri dove.

Conero Singing

La kermesse di voci angeliche entra nel vivo.

Duo canoro al Bulldog pub

Veronica Key e Simone Borghi: due stili e un unico live da non perdere.

Convegno di architetti

Le opere pubbliche viste con gli occhi degli esperti.