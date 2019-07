Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 19 al 21 luglio

Si preannuncia un weekend movimentato in città: tra degustazioni, feste e appuntamenti culturali, ecco alcune delle attività più interessanti per trascorrere un fine settimana indimenticabile.

Passetto on the rocks

Torna la movida in città con street food e deejay set per ballare in un luogo magico come quello dell'Arco di Traiano. Qui tutti i dettagli dell'evento.

Vino e fritto

Una serata a tema estate tra le vigne alla Cantina Sant'Amico di Morro d'Alba.

Silverback streetball

Al teatro naturale delle Cave di Sirolo al via la gara di basket "di strada" con tanto di festa e musica hip hop.

Weekendoit

La kermesse del fai da te torna in città. Il calendario è ricchissimo di laboratori e nuove sperimentazioni.

Blue hour party

Al Chioschetto di Marzocca si festeggia l'ora più bella del tramonto con musica e buon vino.

Ballando con le stelle

A Jesi tornano i protagonisti dello show di Rai 1 Samuel Peron e Samanta Togni in uno spettacolo danzante da non perdere.

Feste medievali

Al via la kermesse dedicata alla rievocazione del tempo passato ad Offagna. Il programma è davvero unico e ricco di appuntamenti.

Il miglio del Passetto

La gara di sub parte dalla banchina Giovanni da Chio. Sarà una gara ricca di adrenalina.

Sfilando sotto l'arco

Moda e musica si incontrano all'Arco di Traiano in uno spettacolo elegante e suggestivo.

Camerano d.o.c

A spasso per le vigne del Monte Conero con tanto di degustazione.

Filosofi a confronto

Si riflette con Shopenhauer e Nietzsche a Villa Nappi.

Odisseo

La grande voce di Luca Violini torna sul palco di Senigallia per raccontare la grande Odissea.

Il poema della Furia

Nuove sperimentazioni alla Fonte della Serpe di Osimo.