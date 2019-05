Cosa fare ad Ancona? Gli eventi da non perdere dal 16 al 19 maggio

Anche questa settimana al via tanti appuntamenti interessanti: tra gare su due e quattro ruote, trasformirsi, spettacoli a teatro e visite al museo, vi proponiamo, come sempre, solo i migliori da non perdere.

Tipicità in blu

Torna la kermesse più succulenta dell'Adriatico. Cibo e pesca, cantieristica e nautica, turismo e cultura, sport e ambiente da vivere con un programma che interpreta alla perfezione l’anima di Ancona.

Art+B=love

E' dedicata all'imprevisto la kermesse artistica alla Mole. Leggi il programma di quest'edizione.

Visita al museo...di notte

In occasione del Grand tourd dei Musei 2019, i Musei Civici di Ancona aprono le porte sabato 18 maggio per un’apertura serale dalle 21 alle 23.

Arturo Brachetti

Il celebre trasformista si esibisce in una performance unica in occasione dello Your Future Festival.

Mary Poppins

Si sogna allo sperimentale con la compagnia Sottosopra e lo spettacolo sulla tata più celebre del cinema.

Federico Buffa racconta

Sempre per il festival che si tiene all'Univpm ospite il celebre story teller che questa volta racconta le epiche vicissitudini di Tommy Smith e John Carlos.

Neri Marcoré

A Loreto sale sul palco l'attore marchigiano con il racconto di Faber e Gaber, due geni della musica nostrana.

Mille Miglia

A Corinaldo sfrecciano le mitiche auto d'epoca. Ospiti Joe Bastianich e Carlo Cracco.

Giro d'Italia

L'edizione numero 102 sfreccia sulle coste doriche. Scopri tutti i dettagli della tappa.

Mamamia garden

Tempo permettendo riapre il giardino del club senigalliese tra musica dance, pop e afro.

Il giullare perbene

Luca Violini racconta le ultime ore del celebre cantante Rino Gaetano alla Nuova Fenice di Osimo.

Narrazioni e cantastorie

Presentazione a Jesi del libro dal titolo "Né acqua, né luce, né strada... Narrazioni degli informatori e Canti di cantastorie raccolti nelle Marche alla fine del XX secolo".

Marche brick

Ad Offagna arrivano i fan numero uno dei Lego per imparare a costruire con creatività.

Ian Curtis remember

Il leader dei Joy Division sarà riscordato alla Fonte della Serpe con una serata tutta dedicata a lui.

Il bosco incantato

Il weekend si fà più fatato con i laboratori per bambini alla Baraccola.

Il cavaliere nella Rocca

Sempre per bambini il laboratorio che si tiene all'interno della Rocca di Offagna.

Offagna in fiore

La mostra mercato più profumata tocca la cittadina il 18 e 19 maggio.

I sofisti e la retorica

Il 18 maggio a Falconara Marittima, presso il centro culturale Piero Pergoli, al via la conferenza di filosofia a cura del dottor Nicola Ruffini.