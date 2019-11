Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 15 al 17 novembre

Seppur piovoso torna il weekend di eventi ad Ancona e dintorni. Dolci sorprese e concerti da non perdere: ecco gli appuntamenti da non perdere.

VINICIO CAPPOSELA

Il celebre cantante in scena alle Muse con una performance unica.

VECCHI SAPORI D'AUTUNNO

Torna l'edizione XXII dell'appuntamento celebre a Belvedere Ostrense. Qui il programma dell'evento.

L'ALBERO APPESO

Da Ciavattini Garden il laboratorio creativo per decorare la casa a festa senza perdere spazio.

PARASITE

Al Cinema Excelsior si celebra la giornata del povero con una pellicola che ha vinto numerosi premi.

CHOCO MARCHE

Appuntamento goloso in Piazza Pertini con la kermesse organizzata da Confartigianato.

SMARRIMENTO

In prima nazionale lo spettacolo dell'attrice anconetana Lucia Mascino. Qui tutti i dettagli per vederla dal vivo.

SCHERZI ALLA ROSSINI

Musica, cucina e narrazione: tutto questo in uno spettacolo al Nuovo Melograno.

NON E' VERO, MA CI CREDO

Uno spettacolo i cui fondi saranno devoluti agli orfani dei Carabinieri.

REMEMBER JAMAE'

Il weekend è fatto anche per ballare: e allora al via il grande party al Miami per ricordare i bei vecchi tempi dell'afro. Ultimi tavoli disponibili.

LA GIOIA

Ad Ancona arriva la compagnia di Pippo Delbono in uno spettacolo da non perdere.

TERROIR MARCHE

Ecco il programma della kermesse dedicata al vino e alle eccellenze del territorio alla Mole Vanvitelliana.

NUOVO ORDINE MONDIALE

Un incontro sulle nuove potenze e sui "dominatori del mondo". Scopri i temi che si affronteranno durante l'evento.