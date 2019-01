Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dall'11 al 13 gennaio

Si rientra in ufficio, per molti la routine ricomincia, ma durante il weekend è d'obbligo staccare la spina e rilassarsi con gli eventi tutti da vivere in città e nei dintorni. Se piove, poi, non c'è nessun problema: al centro commerciale Auchan di Ancona è ospite Cristina D'Avena con Tutti per uno, il game show con la regina delle sigle tv. All'Iper Simply di Senigallia la rapper Baby K dedicherà il pomeriggio a firmare copie del suo ultimo album Iconica.

Serata divertente con i Distillato beet alla Bussola di Falconara, Luché e Ketama 126 salgono sul palco del Mamamia, mentre i Brecce Boyz tornano in consolle al Mood Club per far ballare tutta la folla. Tempo di sport al parco del Cardeto con il trekking domenicale, gli amanti degli amici a quattro zampe non possono perdere il corso Un cuore con la coda per diventare addestratori di cani scova diabete, mentre i più piccoli si divertono con lo spettacolo Gli strani pensieri di Ugo al teatro del Canguro. Sul palco del teatro delle Muse corre un brivido freddo con Horror, il primo spettacolo live dalle tinte splatter. Non adatto ad un pubblico impressionabile. Al teatro Pergolesi di Jesi il clima è decisamente più disteso con il baletto di San Pietroburgo e il suo magnetico Schiaccianoci. Al teatro Sperimentale c'è Who is the king fino al 13 gennaio, alla Nuova Fenice di Osimo torna la comica Romina Antonelli, al teatro di Agugliano al via l'opera di Moliere Il Marito confuso, mentre sul palcoscenico del Dorico c'è Toc Toc Disturbo.

Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista, racconta la sua Venere e il suo Lucrezio sul palco della Nuova Fenice di Senigallia. Infine al teatro Cortesi in scena il coraggio delle donne doriche con lo spettacolo Ai tempi di Stamira. Al teatro Panettone Massimo Macchini apre le danze della kermesse Made in Marche,