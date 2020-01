Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 10 al 12 gennaio

Riposti gli alberi di Natale e messi in cantina i presepi è l'ora di tornare alla routine ma non senza un pieno di energia: Gennaio parte alla grande con tanta cultura, il teatro e, naturalmente, un mix di serate scatenate. Ecco gli eventi da non perdere:

Eiffel 65

Il mitico gruppo degli anni '90 torna in consolle con un live unico da non perdere.

Tango del calcio di rigore

Neri Marcoré sul palco delle Muse racconta temi importanti e delicati.

L'Olandese Volante

Presentazione del libro sul nascotraffico che si cela dietro l'erba libera di Amsterdam.

L'arte si fa piccina

Il museo Petit protagonista alla Pinacoteca civica di vicolo Foschi.

Black blues brothers

Un pieno di acrobazie al teatro Gentile di Osimo. Ecco tutti i dettagli.

Lo Schiaccianoci

Al teatro La Fenice torna un grande classico del balletto.

Radio Rock

Uno speciale concerto di cover dedicato al gruppo dei Queen in un locale tipico bavarese.

Platonov

Si apre al teatro La Vittoria una finestra su un Cechov sconosciuto.

Form

Un calendario ricco di date quello che vede protagonisti questi talenti della musica classica.

Salsaloca

Si chiude il weekend con una notte infuocata a ritmo latino.