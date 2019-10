Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 10 al 13 ottobre

Tra fumetti, musica rock e ugole liriche, ecco che torna la rubrica che racconta le migliori esperienze da provare durante questo fine settimana di ottobre.

ANCONA COMIX & GAMES

Al Palaindoor al via la kermesse con tanto di ospiti vip come La Sabri gamer e Barbascura. Ecco tutti i dettagli per passare un giorno da vero "nerd".

NO GRAVITY DANCE THEATRE

Danza, musica e canto vivono insieme creando una sola grande e potente immagine che sfida la gravità. Tutto questo al teatro La Fenice.

GIORNATE DEL FAI D'AUTUNNO

Alla scoperta delle bellezze di Osimo il 12 e 13 ottobre.

LA SONNAMBULA

L'opera semiseria in due atti di Bellini approda alle Muse. Torna protagonista la grande opera sul palco: ecco i prezzi.

PREMIO LIRICO GIUSEPPINA VITALI

A Cerreto d'Esi torna la seconda edizione della kermesse canora. Al via Aperi All'Opera.

ROCK THE NIGHT

Il Miami club riapre la stagione autunnale alla grande con il party hardcore. Immancabili i giubbetti di pelle e le borchie.

IN BOCCA AL LUPPOLO

Il Mercato delle Erbe ospita la kermesse tutta dedicata alle bionde e rosse artigianali delle Marche.

NEI SOTTERRANEI DEL FORTE ALTAVILLA

Visite guidate alla Fortezza nel weekend con tanto di coro da camera Le Muse.