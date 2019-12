Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 6 all'8 dicembre

Le luci si accendono ad Ancona e non solo: spettacoli, attività e feste la fanno da padrona in questa magica atmosfera natalizia. Ecco alcuni eventi da non perdere questo weekend.

Natale in casa Bosdari

In Pinacoteca si rivivono gli sfarzi del passato. Ecco il programma di questa iniziativa speciale.

In bocca al luppolo

Torna in chiave natalizia la kermesse organizzata in piazza Cavour e dedicata a bionde e rosse.

Jesi Open

Al Pala Triccoli ci sono i ballerini più bravi in pista dal 7 all'8 dicembre.

Numeri 11

Alla sala Melpomene si alza il sipario su uno spettacolo che fonde generi e stili differenti.

Lazza in tour

Sul palco del Mamamia il rapper pianista in una performance da vero "Re Mida".

Festa al clan

Inarrestabile ritmo latino per un weekend scatenato.

Natale a Pianello Vallesina

Mille luci e altro ancora in centro. Qui il programma dell'iniziativa.

Offset Quartet Jazz

Il Natale suona in chiave swing in Piazza Roma.

Dritto al cuore

Si alza il sipario al teatro La Vittoria di Ostra.

Exotique

All'U-bahn drink e musica fusion sono protagonisti di questa serata.

The River

Il party invernale suona musica house al Rio club.

Sfilata sexy

Al Sottovento belle ragazze e tanta musica per una serata scatenata.

Santa Monica

Spettacolo natalizio con un doppiatore d'eccezione in questo storico locale.

Incontri per il Natale

In biblioteca si parla di religione e non solo. Due conferenze per appassionati.

Il falò per la venuta

Torna un evento tra sacro e profano alla Fonte della Serpe.

Una stella in fuga

Il quartiere intero sale sul palco al teatro Sperimentale,

Le figure del mondo dell'arte

Burocrazia, eventi artistici e molti altri temi in questo evento ad ingresso gratuito.