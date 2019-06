Cosa fare ad Ancona: gli eventi da non perdere dal 6 al 9 giugno

Ci siamo: tornano le aperture estive dei locali, le degustazioni, i party in spiaggia e molto altro. In arrivo una sfilza di eventi da non perdere ad Ancona e dintorni. Ne abbiamo selezionali alcuni per voi.

Conero Golf Club

Eventi Divertenti torna sul green con il party a rtimo di house e commerciale. Una festa che i più mondani non possono proprio perdere quella al golf club anconetano.

Lazzabaretto

Inaugura la location dorica a suon di rock con la selezione musicale del Decibel. Si prosegue con la serata GuacaMole tra funk e ritmi tropicali.

Festival del gelato di Agugliano

I più golosi saranno lieti di sapere che torna la kermesse dedicata al gelato artigianale. Tra gusti stravaganti e antiche tradizioni ecco il programma dell'evento più goloso del territorio.

Mannacustico

La tribute band del cantautore romano Mannarino si esibisce durante l'apertura dello spazio aperto al Jamaica Pub.

Jazz Encounters

L'anima e i suoni del jazz rivivono all'Aia di Moroder grazie al Raval che organizza Jazz encounters, la rassegna musicale ricca di talenti e performer.

Frankestin

Giovedì 6 giugno alle ore 18:30 al Teatro Portone di Senigallia gli attori-ragazzi della Vivere Verde Onlus si esibiranno in “Il mio nome è Frankestìn".

Senigallia wine festival

Con Slow Wine sarà possibile gustare una selezione dei cento migliori vini rosa d'Italia tra i quali trovano posto ben tre etichette delle Marche.

Reasonanz

Sul palco il punk dei Pijiama Party. L'evento è ad ingresso libero e ha inizio alle 22.

Plaza

Aperitivo gourmet vista mare di domenica. Al Plaza si gusta a 15 euro un buffet con calice per chiudere in bellezza il weekend.

Marche pride party

Il primo Marche Pride prende il via sabato 8 giugno con un grande corteo aperto a tutti per i diritti delle comunità Lgbt. L'evento si chiude al Porto antico alle 22 con il party finale gratuito per ballare fino a tardi.

Festa de NiArchi

Sabato 8 giugno in piazza del Crocifisso al via la Festa de NiArchi, insieme oltre le barriere. Un'occasione unica per valorizzare il quartiere degli Archi e per ballare, mangiare e convidere una serata in compagnia.

Raf e Umberto Tozzi

Il Palaprometeo torna a riempirsi il 9 giugno grazie al live dei due cantautori. Qui la scaletta e tutte le informazioni sui biglietti.

Opera seria e buffa

L'Accademia d'Arte Lirica chiude l’anno accademico con un concerto nel Chiostro San Francesco a Osimo, venerdì 7 giugno alle ore 21.15. Il titolo, "Opera seria e buffa in concerto.

Inferno di Dante

Ritorna l'opera del Sommo poeta all'interno delle suggestive grotte di Camerano.

Buon compleanno Ants Tattoo

L'atelier di via Strada vecchia del Pinocchio festeggia con una giornata di tatuaggi senza prenotazione. Dalle 11 ingresso libero.

Dalla musica d'autore al pop

Alla biblioteca La Fornace di Moie i solisti si esibiscono in una performance dal forte valore sperimentale.