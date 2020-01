Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 31 al 2 febbraio

Un nuovo weekend sta per partire in città e Febbraio inizia alla grande con un pieno di talenti della musica e del palcoscenico. Ecco cosa non si può perdere durante questo fine settimana.

Ezio Bosso

Il talentuoso musicista torinese sul palco con il suo Beethoven. Qui tutti i dettagli.

Il Fricchiò

Al teatro Dorico arriva questa simpaticissima compagnia dialettale di Falconara.

Bestie Rare

Spettacolo che racconta la società calabrese in tutte le sue tinte.

Ketama 126

Al Mamamia c'è il live di un rapper irriverente che racconta di vizi e piaceri della gioventù.

Tutto Esaurito

Il comico Dario Cassini all'Accademia 56.

Cinque minuti di gazzara

La sala Melpomene si accende con una sole luce splendente. Scopri di più.

Posso suonare da sola?

Le compositrici in scena e Maria Montessori raccontata ai piccoli.

Presentazione con RIccardo De Sangro

Un romanzo appassionante presentato a Palazzo dei Convegni.

Accademia d'arte lirica

Ad Osimo tornano i protagonisti di questo spettacolo dal piglio classico ma non banale.