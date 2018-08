Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 31 agosto al 2 settembre

Finisce l'estate ma non gli eventi e il divertimento del fine settimana: si parte alla grande con il festival Adriatico Mediterraneo 2018, che ospita in calendario numerosi concerti ed appuntamenti dalle suggestioni nordafricane e mediorientali. Ci si scatena al Mandracchio con l'evento Porto Bello che prevede arte, musica e deejay set, mentre i nostalgici degli anni '90 possono ballare le hit di questa decade al Conero golf club dove si tiene il party "the last dream". Al Mamamia festa in maschera con il "random party" mentre le dame e i cavalieri si uniscono al Museo archeologico delle Marche per un pomeriggio di danze ottocentesche. Le patite di shopping apprezzeranno la riapertura domenicale della boutique di borse e accessori in centro città. Appuntamento a Falconara per gli amanti dell'opera con la Traviata rivisitata in chiave antiviolenza.

Al quartiere Archi si tiene l'incontro per sensibilizzare la città "I patti non hanno colore e vanno rispettati", sul congelamento dei fondi stanziati in molte città, tra cui quella di Ancona, mentre il deputato Pd Roberto Giacchetti presenta nella sede del partito il suo nuovo libro. Al Porto antico prende il via la Festa del mare con tanto di processione, fuochi di rito e uno spettacolo da non perdere e, a Cupramontana, suggesioni blues con il Cineconcerto che unisce musica e cinema.

A Jesi si gustano sapori "spicy" con Pikkanapa e a Castelleone c'è la festa della cipolla, mentre a Campocavallo di Osimo si festeggia il weekend con la festa della birra. Alle cantine Moroder blind test dei vini bianchi della riviera e a Camerano c'è la festa del Rosso Conero nell'Istituto per anziani Ceci. Infine, a Cupramontana, i tesori e i sapori delle Marche si riscoprono anche grazie al vincitore di Masterchef Simone Scipioni e al suo cooking show.