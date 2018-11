Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 30 novembre al 2 dicembre

E' iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per questo Natale 2018, le città si vestono a festa e prendono il via tantissimi eventi a tema sparsi per tutto il territorio: in Piazza Pertini c'è il Bosco degli elfi per i bambini, in Corso Stamira si possono trovare i mercatini natalizi con tante idee regalo, mentre in via degli Orefici gli incredibili mastri presepai napoletani espongono le opere fino ad arrivare in Piazza del Papa.

Anche la cittadina di Polverigi si prepara al Natale con castagne e vin brulé, mentre Varano si veste a festa con gli stand pieni di delizie e prodotti tipici. Gli amanti del buon vino possono festeggiare a San Paolo di Jesi con l'evento Cantine Aperte a Natale, mentre in Piazza Roma si respira aria di jazz con i Groovin' Christmas e si può fare anche beneficenza comprando i manufatti dei volontari Ail. I più golosi non possono resistere alle leccornie del nuovo punto vendita di Paolo Brunelli che apre il 1 dicembre.

Spettacoli e intrattenimento non mancano in questo fine settimana scintillante: Teo Mammuccari si esibisce live al teatro Gentile di Fabriano, Gabriele Lavia sale sul palco delle Muse con John Gabriel Borkman: sogni e debolezze a nudo sul palco

JJohn Gabriel Borkman, tornano al Mamamia i Finley, band molto amata nei primi anni duemila, e all'Accademia 56 c'è la gara di improvvisazione. Al Sottovento sfilata sexy delle Miss Grand Prix, e al Mood ci si scatena con la serata In to the jungle con musica afro. Infine attimi di riflessione in Pinacoteca con Una donna, un racconto e alla Mole torna Corto Dorico con una nuova edizione dedicata alla magia. “