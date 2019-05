Cosa fare ad Ancona: gli eventi da non perdere dal 30 al 2 giugno

Tre giorni di eventi e sagre chiudono l'ultimo weekend di maggio. Ecco gli appuntamenti più interessanti che abbiamo selezionato ad Ancona e dintorni.

FESTIVAL BAVARESE

Arriva la sesta edizione del Festival Bavarese. Quattro giorni immersi nella birra, nel buon cibo bavarese e accompagnati da tanta musica.

APERITIVO "IN PLAZA"

Domenica 2 giugno a Portonovo al via l'inaugurazione del nuovo aperitivo firmato Plaza. Dalle ore 19.00 l'atmosfera magica della baia si fonde con la classe dello spritz al tramonto in piazza nella cittadina anconetana.

REBEL HEROES BAND

Venerdì 31 maggio al teatro Vittorio Alfieri di Montemarciano al via la performance che vede il tributo al grande David Bowie.

CONERO GOLF CLUB

Sabato 1 giugno torna l'esclusivo Conero golf party presentato da Eventi Divertenti. Scopri come entrare alla festa più esclusiva del club.

FESTA DELLA LIMONATA

Un'occasione unica per rendere omaggio ad una bevanda spesso dimenticata. Da Zucchero a velò c'è la giornata tutta dedicata alla limonata.

AGER GALLICUS

Un tuffo nelle ambientazioni celtiche con la festa al Parco primo maggio di Chiaravalle. Si balla, si canta e si rivivono gli antichi miti del passato.

MICHELE PECORA

Giovedì 30 Maggio alle ore 21.00, presso il teatro Valle di Chiaravalle, si esibisce il cantautore Michele Pecora, reduce dal successo della seconda edizione della trasmissione di RaiUno, Ora o mai più.

SAGRA DEL BOMBETTO

Una festa per ragazzi e non solo: in piazza Salvo d'Acquisto arriva la tre giorni di gusto e balli scatenati. Quest'anno si tocca l'edizone numero ventidue.

APPUNTAMENTO IN GIARDINO

Alla Cantina Sant'amico al via la degustazione con visita guidata nella splendida residenza di Morro d'Alba.