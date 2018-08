Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 3 al 5 agosto

Si entra nel mese più caldo dell'estate che porta con sé tantissimi eventi, concerti e appuntamenti da gustare: al via il primo weekend per il Summer Jamboree, l'attesa kermesse internazionale che si svolge Senigallia tutta incentrata sul rockabilly e sui mitici anni '50 parte alla grande con il dance camp, la festa in centro città e il walk in alla Rotonda per un tatuaggio da pin up o rudi bad boy. Sempre nella città roveresca si tiene il concerto del duo romano Carl Brave e Franco 126.I due artisti salgono sul palco del Mamamia per esibirsi in una performance unica. Cambia il ritmo nella cittadina di Moie ma non si spegne il divertimento: al via l'esibizione di Paolo Belli, mentre al Mia di Porto Recanati sale in consolle il deejay superstar Ilario Alicante. A Jesi come ogni estate torna il Jazz festival e, a Castelleone di Suasa, suonano i JusTwo.

Ci si scatena in barca tra le bellezze del Conero con lo Urban boat party, mentre in città, al Lazzabaretto, si torna indietro agli anni '60 con la festa dedicata a questa decade. Sempre in questa location il giornalista Matteo Tacconi racconta la crisi della comunicazione e come uscirne. Mostre ed eventi mondani non mancano questo fine settimana: a Genga si può gustare l'evento Symbolum mentre in Pinacoteca ritorna l'aperitivo con delitto. A Collemarino la bellezza è di casa con le selezioni di Miss Conero mentre a Falconara si balla l'afro con il party per scatenarsi fino al mattino. Sempre a Falconara torna la festa della vongola al Parco Kennedy e, infine, a Casine di Ostra, si gustano le pappardelle al cinghiale con la sagra dedicata a questo tipico piatto marchigiano.