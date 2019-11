Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 29 novembre al 1 dicembre

Tornano gli appuntamenti mondani in città e non solo. Teatri, feste e celebrazioni: ecco le occasioni da non mancare questo fine settimana.

The Full Monty

Il musical con attori d'eccezione sul palco del teatro delle Muse. Qui tutte le informazioni.

A cena con... Rossini

Tornano i concerti animati ad Ancona. Un programma ricco che lascerà grandi e piccoli senza parole.

Fabrizio Moro in concerto

Sold out per il cantante di San Basilio con il suo Figli di nessuno tour.

Mercatino di Natale

Oggetti vintage e bancarelle retrò: il Natale in città entra nel vivo.

Bosco degli elfi

Per i pù piccoli Piazza Roma propone un'avventura nei meandri della fantasia.

Colle Guasco

Allo Sperimentale torna la compagnia teatrale della Luna.

Tales

Al Reasonanz risuonano i ritmi elettronici in un party tutto da ballare.

The Jammers e Sara Jane Ghiotti

Serata sotto l'albero con un trio energico e affiatato in perfetto stile Sixties.

Corto Dorico

Un programma ricco di eventi quello che sta per partire alla Mole.

Hansel e Gretel

I burratini protagonisti al teatro dedicato ai piccoli e ai ragazzi.

Al Museo diocesano

Per il Natale si preparano tante iniziative per trascorrere le feste al meglio.

Buon compleanno Green Apple

Il piccolo negozio del centro festeggia tre anni di attività.

70's pop Festival

Al via al Donegal l'evento dedicato alla musica anni '70. Il ricavato viene devoluto allo Iom.

La notte dei single

Una location misteriosa, tanti cuori solitari e una notte da vivere. Chissà che sbocci l'amore.

Wine time experience

Vino, food blogger e Tarantino: ci sono tutti gli elementi per una serata top.

Jesi hair fashion art

I maestri del taglio protagonisti di una kermesse molto fashion. Ecco il programma.

Sabato latino

Si balla musica latina al Clan club.

Adventure room Ancona

Nuova gestione e nuove avventure da non perdere.

Impro Adriatic cup

Non potevano mancare questo weekend le gare di improvvisazione a teatro.

Atmosfera nelle grotte

Camerano torna misteriosa con la serata a lume di candela.

Amici a 4 zampe

L'incontro per accogliere un cane per amore.

Sorrisi e musica

Si chiude in bellezza con lo spettacolo "Non ti pago" in scena al teatro Panettone