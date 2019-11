Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 22 al 24 novembre

Tornano le luci del Natale in città, i mercatini, i sapori esotici e le feste scatenate. Questo weekend di Novembre c'è solo l'imbarazzo della scelta su dove andare. Ecco alcune proposte.

BiAnconatale 2019

Torna l'attesa ruota, le evoluzioni e la magia negli occhi dei bambini. Ecco tutti i dettagli. Mentre, nel frattempo, il mercatino per scovare il regalo perfetto è in arrivo in Piazza Cavour.

Mercatino dell'antiquariato

Lungo il viale della Vittoria tornano le piccole bancarelle vintage per scoprire pezzi d'epoca che arredano casa e non solo.

Festival dell'albero

In programma green tra i semi rari e le colture perdute. Qui il programma.

Omaggio a Claudio Baglioni

Il grande cantautore torna attraverso una tribute band per beneficenza.

Gl illegali

Il firmacopie di Piernicola Silvis è in arrivo alla libreria Gulliver.

Tout le Cirque

Ecco il nuovo calendario da non perdere tra attrazioni circensi e spettacoli indimenticabili.

Pornotossina

Spaventati dai siti hot? Un incontro ci riflette e racconta i rischi a bambini e genitori.

L'Anfitrione

Un classico rivisitato sul palco della Fenice di Senigallia. Situazioni comiche e imbarazzanti tornano protagoniste.

Festa della cicerchia

A Serra de' Conti al via la festa dedicata alla regina dei legumi poveri.

Platone in pinacoteca

Proseguono gli appuntamenti nel magico mondo ellenico. Ecco qualche informazione in più.

Festival Persichetti

L'associazione festeggia Santa Cecilia con una performance unica.

CircOpera Lunare

Al Teatro Pergolesi di Jesi al via uno spettacolo tra opera e circo contemporaneo.

Disegno di impresa

Il 23 novembre al via un congresso sul Risk management e su tanti altri temi interessanti per le imprese.

Food e Drink a Jesi

Chi ama i sapori esotici non può mancare al consueto appuntamento nei locali della città.

Percorsi multisensoriali nelle demenze

Assistenza, comunicazione e molto altro ancora in questo incontro per i meno fortunati.

Bollicine

Al via la sfida ai musei in Grotta. Il 23 novembre dalle ore 16.30.

Arrivano i Power Rangers

Al Centro Commerciale Ipersimply di Loreto al via un'avventura tra i supereroi.

Reading

Riletture e opere bizzarre sul palco dell'Accademia 56.

Sabato latino

Al clan dance tornano le serate per vivere la "noche loca".