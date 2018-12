Che faccio stasera? Gli eventi del weekend di Natale dal 21 al 23 dicembre

E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la settimana più festosa dell'anno. A pochi giorni da Natale c'è l'imbarazzo della scelta tra gli eventi che si tengono in centro, nei locali e in teatro. Si parte con la Gospel night al ridotto delle Muse: Gospel night: il Natale è ancora più magico con le voci dei The Howard Gospel Choir

„direttamente da Boston arrivano i The Howard Gospel Choir, energica formazione statunitense con ben 12 cantanti, 1 tastierista e il direttore del coro. Sempre nella stessa location il 22 dicembre si tiene il concerto Miracolo a Natale, evento pensato per raccogliere fondi a favore dell'ospedale pediatrico Salesi. L'appuntamento è presentato dal giornalista Maurizio Socci.

Non finiscono qui gli appuntamenti al coperto: al teatro delle Muse salgono sul palco Ficarra e Picone con la commedia di Aristofane, Le rane mentre, al teatro Nuovo Melograno di Senigallia, va in scena la favola di Dickens Canto di Natale. Al teatro sperimentale di via Redipuglia si canta con il tributo a Lucio Dalla e alla chiesa di Ostra Vetere c'è il consueto concerto con il coro della Cupola.

Anche all'aperto ci si diverte per le feste: in corso Garibaldi si tiene il racconto di un Natale diverso con il Black friday, performance sulla solidarietà e, in caso di maltempo, l'evento si sposta nei negozi del centro. Analogico vs digitale è il titolo della mostra fotografica alla Sala boxe della Mole Vanvitelliana, mentre i più appassionati non possono mancare l'appuntamento con il Walk in tattoo day per immortalare il ricordo di un momento speciale in uno degli studi della città. Tra luci e leccornie in corso Garibaldi c'è il Cioccolato show, mentre i giovani che vogliono "tirare tardi" possono scegliere tra la festa al Miami dedicata agli anni duemila con tanto di ospiti gli speaker dello zoo di 105 e, il Sottovento, dove si balla sotto il vischio con la festa benaugurale.

“