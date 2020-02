Cosa fare a Carnevale: tutti gli eventi in maschera da non perdere

Un tripudio di colori e tradizioni: il Carnevale 2020 ad Ancona e dintorni si rivela un’esperienza da vivere a suon di maschere, carri allegorici e divertimento per grandi e piccoli amanti delle maschere. Il centro storico delle città e i piccoli borghi si animano con eventi e spettacoli da non perdere. Ecco la selezione di appuntamenti da non perdere.

Il Carnevalò

Nella città dorica non può mancare la kermesse dedicata alle tradizionali maschere. In attesa di maggiori dettagli, ecco le informazioni da sapere.

Carnival in pizza del Papa

Tutti gli esercenti si uniscono per un party scatenato.

Hobby dance a Loreto

Una festa immancabile per grandi e piccini mascherati.

A Falconara arriva la "Città di Carnevale"

Ricchi premi e atmosfere glaciali per una festa immancabile del calendario.

Carnival Party

Al Sottovento si balla fino al mattino con la festa in maschera.

Melaluna center dance

Giovedì grasso a Castelfidardo si festeggia in bellezza. Qui tutti i dettagli.

A Corinaldo il ricco programma

Dal 22 al 25 febbraio si festeggia senza sosta. ll programma prevede attività per grandi e piccini.

Il piccolo clown

Si può gustare il teatro allo Sperimentale con uno spettacolo fatto da bambini attori.

Festa per bambini

Al Comune di Trecastelli sono benvenuti i piccoli amanti dei travestimenti con tante attività e giochi.

La maschera più originale

La gara si fa dura a Fabriano con la manifestazione che parte dal centro storico.

Carnevale Arrio

Anche a Passatempo di Osimo sfilano i carri allegorici.

Jesi si maschera

L'art nouveau ispira il ricco calendario d'iniziative.