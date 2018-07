Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 20 al 22 luglio

Dopo una settiama bollente si entra nel pieno del torrido weekend e per divertirsi si possono scegliere tra le tante iniziative, feste ed eventi da vivere: si parte con il concerto di Cosmo per il festival Spilla alla Mole Vanvitelliana e, sempre in questo magico luogo, si può giocare, imparare e sperimentare con l'edizione 2018 della kermesse sul fai da te WeeKenDoit. Al Lazzabaretto si accendono le luci con l'Acusmatiq festival dedicato ai suoni elettronici mentre, al Porto, si parla con due filosofi di tabù e totem con l'incontro Non a voce sola. Per godersi il tramonto c'è l'escursione sulle orme dell'architetto Vanvitelli metrne la dmenica è di solidarietà con la Regata per la vita da Senigallia a Marina Dorica. Serate di svago assoluto anche questo fine settimana: a Camerano con le letture di Luca Violini su Coppi e Bartali, al parco di Posatora arriva la British pop night e le cover dei grandi artisti del passato, il Mamamia spegne 20 candeline con una festa in giardino scatenata, Spiaggia Bonetti a Portonovo ritorna con il suo aperitivo musicale mentre il teatro dialettale è di casa a Gallignano.

Si festeggia anche in provincia con tante sagre tutte da gustare: a Ostra Vetere c'è quella dello gnocco, a Loreto invece si mangiano le seppie con i piselli, a Cupramontana arriva la notte dedicata al Verdicchio, mentre a Morro d'Alba si prova il vino con il fritto in un connubio estivo perfetto. A Corinaldo c'è la nuova edizione della Contesa del pozzo della polenta, a Offagna tornano le celebrazioni medievali e a Serra San Quirico i bambini si immergono nel magico Paese dei balocchi.